Никола Пельтц посетила показ Виктории Бекхэм после слухов о конфликте с ней

Невестка Виктории Бекхэм поддержала свекровь на показе ее модного бренда, вопреки слухам о конфликте с ней. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувшую пятницу, 30 сентября, в рамках Недели моды в Париже состоялся показ коллекции Victoria Beckham Spring Summer 2023. На подиум вышли сестры Джиджи и Белла Хадид, а с первых рядов за шоу наблюдали глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур, главный редактор British Vogue Эдвард Эннинфул, основатель бренда Jacquemus Симон Порт Жакмю, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, модель и актриса Поппи Делевинь и другие звезды.

Поддержать Викторию Бекхэм пришли члены ее семьи: супруг Дэвид Бекхэм, сыновья Бруклин, Круз и Ромео, а также дочь Харпер. Среди гостей оказалась и невестка бывшей солистки Spice Girls Никола Пельтц, с которой она не ладит, если верить прессе.

"Это Париж, детка! Я так благодарна своей семье и Vogue за поддержку", - поделилась Виктория в социальных сетях, опубликовав фотографию, на которой присутствуют Никола с Бруклином.

"Поздравляю с красивым шоу", - написала Пельтц в своем профиле.