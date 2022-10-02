Джиджи Хадид и Леонардо ДиКаприо засняли в отеле в Париже на фоне слухов о романе

Модель Джиджи Хадид и актера Леонардо ДиКаприо засняли в отеле в Париже после слухов о романе. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время Джиджи Хадид находится в Париже, где проходит Неделя моды. Модель участвует во многих показах: в частности, она уже дефилировала для Chloe, Isabel Marant и Victoria Beckham.

Хадид сняла номер в отеле Royal Monceau, где, по данным СМИ, также остановился ДиКаприо. Как сообщает Page Six, в минувшую пятницу модель направлялась в гостиницу в районе десяти вечера, а спустя несколько часов покинула ее вслед за актером.

В сентябре в СМИ появилась информация о романе Джиджи Хадид и Леонардо ДиКаприо, только расставшегося с Камилой Морроне. Сперва сообщалось, что ДиКаприо флиртует с Хадид, а та, в свою очередь, держит его во "френдзоне", однако после папарацци засняли их на свидании в одном из ресторанов Манхэттена. Впрочем, отец Джиджи Мохамед заявил, что его дочь и актер не больше, чем "хорошие друзья".