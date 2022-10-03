Адам Левин впервые вышел на сцену после скандала с изменами

Адам Левин впервые вышел на сцену со своей группой Maroon 5 после скандала, и его встретили аплодисментами. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант выступил на ежегодном гала-концерте Шакила О'Нила по сбору средств "The Event" на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе. Беременная супруга Левина Бехати Принслу пришла поддержать возлюбленного на фоне распространяющихся слухах о его изменах.

О'Нил поддержал Левина. По словам артиста, скандал с лидером Maroon 5 не касается их сотрудничества. "Он приехал, чтобы помочь детям. В моих глазах он хороший человек", - высказался он.