Бывший жених Дженнифер Лопес о ее свадьбе с Беном Аффлеком

Бывший бойфренд Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, высказался о ее свадьбе с Беном Аффлеком. Об этом он рассказал в интервью Крису Уоллесу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что касается Дженнифер - послушайте, это был хороший опыт. Я желаю ей и ее умным, красивым, чудесным детям всего самого наилучшего. Я сказал бы, что даже рад тому, что так и не стал ее мужем, но вы меня прибьете за такие слова", - высказался Родригес.

51-летняя Лопес разорвала помолвку с Родригесом в апреле 2021 года, а уже в мае отправилась в совместный отпуск со своим экс-избранником

Аффлеком. В августе 2022 года пара поженилась.

Почти сразу после расставания с певицей Дженнифер Лопес 47-летний американский бейсболист Алекс Родригес начал отношения с 25-летней фитнес-тренером Кэтрин Пэджетт. В начале сентября Алекс Родригес расстался с ней. В своем личном блоге он намекнул, что вновь одинок, опубликовав снимок, на котором показал ужин у телевизора. "Ужин на одного... Игра "Янкис", - написал спортсмен.