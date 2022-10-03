Эмили Ратаковски раскритиковала новый фильм о Мэрилин Монро

Эмили Ратаковски осудила биографический фильм Эндрю Доминика о Мэрилин Монро за "фетишизацию женской боли". Своим мнением модель поделилась с подписчиками личного блога, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ратаковски призналась подписчикам, что еще не посмотрела "Блондинку", но отметила, что нисколько не сомневается, что разозлится после просмотра. По мнению модели, эта картина, как и любой другой фильм о Мэрилин Монро, "фетишизирует женскую боль". В своем видео Ратаковски заявила, что "общество обожает фетишизировать женскую боль" и привела в качестве примера таких женщин, как Эми Уайнхаус, Бритни Спирс и принцессу Диану.

"Все наше общество обожает фетишизировать женскую боль. Мы просто одержимы мертвыми девушками и серийными убийцами. Со временем я научилась фетишизировать свою собственную боль. Я считаю, что в 2022 году мы должны стать стервами. Мы все должны разозлиться", - подчеркнула Эмили.

Эмили Ратаковски стала не первой, кто негативно высказался о новом фильме Эндрю Доминика. Ранее ряд артистов призывали поклонников отказаться от просмотра "Блондинки", так как, по их мнению, история, описанная в фильме, имеет мало общего с реальной жизнью Мэрилин Монро.