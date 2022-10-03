Бейонсе поздравила младшую сестру с дебютом в мире балета

Бейонсе отметила достижение сестры Соланж Ноулз, которая впервые сочинила композицию для нью-йоркского балета. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В среду, 28 сентября, Соланж дебютировала со своей музыкальной композицией, созданной для Нью-Йоркского городского балета. Она стала второй темнокожей женщиной, которой это удалось добиться такого же успеха в этой сфере.

Бейонсе отметила достижение и артистизм своей сестры в Instagram. "Моя любимая сестра, нет слов, чтобы выразить гордость и восхищение, которые я испытываю по отношению к тебе. Ты провидица", - написала Бейонсе.

Певица отметила, что то "произведение", которое сочинила Соланж Ноулз, "феноменально".

"Я люблю тебя до глубины души", - заключила певица.