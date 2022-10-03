Пол Маккартни пришел на показ своей дочери на Неделе моды в Париже

Пол Маккартни и его жена Нэнси Шевелл посетили показ своей дочери Стеллы, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

51-летняя дизайнер Стелла Маккартни представила новую коллекцию своего бренда в центре Помпиду. Поддержать дизайнера пришла ее семья - отец Пол Маккартни, мать Нэнси Шевелл и сестра Мэри. 80-летний музыкант был одет в классический темно-синий костюм, из-под которого была заметна спортивная толстовка с капюшоном. Его 62-летняя жена пришла на показ дочери в юбке и кардигане цвета пыльной розы, а из аксессуаров выбрала розовую сумку с цепями бренда Stella McCartney. Сама Стелла Маккартни осталась верна своему любимому черному цвету: в конце показа она вышла на подиум в брючном костюме оверсайз.

В августе 2022 года Стелла Маккартни объявила о запуске собственной линейки косметических продуктов. В первый релиз вошли всего три средства - очищающий лосьон, сыворотка и крем. Позже дизайнер поделилась с журналистами, что несмотря на то, что ее отцу "очень трудно угодить", новые косметические средства сэру Полу Маккартни понравились.