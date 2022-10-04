https://news.day.az/showbiz/1500398.html Ринго Старр заболел коронавирусом
Ринго Старр заболел коронавирусом
Бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр заболел коронавирусом, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Музыкант сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат. Информацию подтвердили представители спортивного комплекса Canada Life Centre в Twitter. Там должен был состояться концерт артиста 4 октября. Выступление было отменено в связи с болезнью Ринго Старра.
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