Бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр заболел коронавирусом, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат. Информацию подтвердили представители спортивного комплекса Canada Life Centre в Twitter. Там должен был состояться концерт артиста 4 октября. Выступление было отменено в связи с болезнью Ринго Старра.