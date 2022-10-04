Анжелика Варум и Леонид Агутин покинули Россию

Одна из самых знаменитых пар в российском шоу-бизнесе - заслуженная артистка РФ Анжелика Варум и заслуженный артист РФ Леонид Агутин - покинули Россию.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Дни.ру. По информации издания, исполнители находятся в Тель-Авиве, где остановились в одном из фешенебельных отелей - подчеркивается, что неизвестно отпуск это или эмиграция.

Рранее в российских СМИ не раз проходила информация о том, что знаменитая пара эмигрировала в Майями, где проживает их дочь Елизавета - но все ранее появлявшиеся новости об эмиграции были опровергнуты Л.Агутиным.

После начала военных действий в Украине, родившаяся во Львове А.Варум заявила в Instagram, что она против войны, отметив, что "мы семимильными шагами движемся прямиком в ад" - после этой публикации, сделанной заслуженной артисткой 1 марта текущего года, певица исчезла из соцсети.