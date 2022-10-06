Сценарист «Джокера» напишет историю для экранизации «Спауна»

К съемочной группе экранизации комикса Тодда Макфарлейна "Спаун" присоединились три сценариста. Об этом сообщает The Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сценарий для картины напишут Скотт Сильвер, Малкольм Спеллман и Мэттью Миксом. Сильвер известен написанием истории для фильмов "Джокер" и "Боец". Он был номинирован на премию "Оскар" за эти два проекта. Спэллман приложил руку к сценарию мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат" и драме "Империя".

Главную роль в фильме сыграет Джейми Фокс, известный по работе в лентах "Человек-паук: Высокое напряжение" и "Джанго освобожденный".

Впервые экранизация комикса "Спаун" вышла в 1997 году, однако фильм не получил успеха, собрав только $88 млн в мировом прокате.