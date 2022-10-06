Алек Болдуин достиг соглашения с мужем убитого оператора Галины Хатчинс

Американский актер Алек Болдуин достиг в суде соглашения с вдовцом убитой во время съемок фильма "Ржавчина" оператора Галины Хатчинс. Таким образом, съемки киноленты продолжатся, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Как сообщает DailyMail, они возобновятся в январе 2023 года. При этом, согласно договоренностям, роль исполнительного продюсера взял на себя муж покойного оператора Мэтью Хатчинс. Он же получит часть прибыли после проката. Сам мужчина верит в то, что смерть супруги была несчастным случаем.

Между тем режиссер проекта Джоэл Соуса отметил, что для него "большой честью" станет тот факт, что съемки фильма будут доведены до конца "от имени Галины Хатчинс".

Ранее адвокаты Алека Болдуина сообщили, что действия их подзащитного на съемочной площадке, где он застрелил из реквизита Галину Хатчинс, были признаны случайностью. Эксперты Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико подтвердили, что Болдуин предполагал, что пистолет заряжен холостыми патронами.

До этого Болдуин сам подал иск в суд против продюсеров фильма, на съемках которого была застрелена оператор. В иске сказано, что Болдуин не нес ответственность за набор кадров и безопасность огнестрельного оружия. При этом актер связывался с семьей Хатчинс, желая выплатить компенсацию за несчастный случай.

Трагедия произошла 21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Там Болдуин случайно застрелил из пистолета оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоуэла Соусу.