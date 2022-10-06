Netflix хотел сделать киновселенную «Властелина колец» в духе Marvel

Шоураннеры сериала "Властелин колец: Кольца власти" Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн поделилась закулисными подробностями создания проекта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед тем, как "Властелин колец: Кольца власти" отошел на разработку студии Amazon, другие крупные стриминговые платформы также боролись за право экранизации по мотивам произведения Дж. Р.Р. Толкина.

К примеру, сервис Netflix хотели воспользоваться подходом Marvel Studio и создать полномасштабную киновселенную. Планировалось создать шоу, рассказывающее истории отдельных персонажей. В свою очередь HBO хотел переделать историю "Властелина колец" и выпустить ее в виде сериала.