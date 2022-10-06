Джаред Лето сыграет известного модельера Карла Лагерфельда

Американский певец и актер Джаред Лето исполнит главную роль в фильме о немецком модельере Карле Лагерфельде. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм расскажет о ключевых моментах в жизни известного дизайнера. Дата начала съемок неизвестна.

Лето также выступит в качестве продюсера проекта. Кроме того, исполнительными продюсерами станут доверенные лица покойного модельера Пьер Паоло Риги, Каролин Лебар и Себастьен Жондо.

Певец рассказал, что Лагерфельд всегда был его источником вдохновения. Артист назвал модельера "эрудитом, художником, новатором, лидером и добрым человеком". "Когда мы собрались вместе с командой Карла Лагерфельда, мы сразу же поделились творческим видением создания уважительной оды Карлу", - рассказал Лето.