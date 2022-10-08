Мультсериал «Обратная сторона Земли» продлен на 5 сезон

Стриминговая платформа Hulu сообщила о продлении анимационного сериала "Обратная сторона Земли" на пятый сезон. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Четвертый сезон мультсериала состоит из 12 серий. Точная дата выхода неизвестна. Сообщается, что он выйдет в следующем году. Премьера 3 сезона состоялась 13 июля 2022 года. Хэллоуинский спешл-эпизод вышел 3 октября.

Над анимационным сериалом работают создатель "Рика и Морти" Джастин Ройланд и автор мультфильма "Звездный путь: Нижние палубы" Майк МакМэхан. "Обратная сторона Земли" рассказывает о пришельцах, которые вынуждены притворяться людьми и жить на планете Земля.