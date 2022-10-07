Оливия Уайлд и Гарри Стайлс планируют жить вместе в Великобритании

Бывший участник группы One Direction Гарри Стайлс и его возлюбленная, звезда сериала "Доктор Хаус" Оливия Уайлд собираются съехаться и жить вместе в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что 38-летняя актриса посетила школу в Северном Лондоне, так как ищет новое учебное заведение для своих детей Отиса и Дейзи. В настоящее время Оливия с детьми живет в Лос-Анджелесе, однако ее все чаще замечают в Великобритании, куда она прилетает к своему 28-летнему бойфренду Гарри Стайлсу.

"Гарри и Оливия полностью преданы друг другу и хотят проводить как можно больше времени вместе. Похоже, они решили, что Лондон - лучшее место. Еще ничего не решено, но они серьезно рассматривают возможность переезда", - сообщил изданию источник, близкий к паре.

Осенью прошлого года Оливия Уайлд разорвала помолвку с бойфрендом Джейсоном Судейкисом. В СМИ утверждали, что причиной разрыва стал роман актрисы с Гарри Стайлсом.