Ройа презентовала новый клип «Yuxu dərmanımdır»

На официальном YouTube канале народной артистки Азербайджана Ройи Айхан презентован ее новый клип, снятый на песню "Yuxu dərmanımdır" (музыка Фарида Керимли, слова Гасана Бабаева), передает Day.Az.

Новое видео снято режиссером Джалалом Кенгерли, продюсером проекта выступил Кянан Байрамов - над стилем певицы в клипе, погружающем зрителя в атмосферу летнего вайба, работал стилист Эльнур Гасанов и специально приглашенный из Турции визажист Кямран Джаббаров, сотрудничающий с турецкими знаменитостями.

Песня "Yuxu dərmanımdır" уже доступна для прослушивания на всех электронных музыкальных платформах.