“Моя мать спрашивала, умру ли я?”

Дочь скончавшейся от рака Заслуженной артистки Ханум Гафаровой, Говхар, поделилась своими воспоминаниями о матери.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в интервью "ATV Səhər" она рассказала, что никогда не могла проводить достаточно времени со своей матерью:

"Нам с смамой не удавалось достаточное время проводить вместе. Из-за её рабочего графика я оставалась с бабушкой и тетей. Я видела её по вечерам. Мама всегда приносила мне игрушку, чтобы обрадовать меня. Я помню свою мать отрывками. Я потеряла её, когда была маленькой. С каждым днём я вижу, как тяжело без матери".

Говхар сказала, что она постарается увековечить память своей матери: "Моя мама очень любила и уважала свою маму. Поэтому она хотела, чтобы ее первого ребенка назвали Говхар. Мне дали имя моей бабушки. Я очень довольна своим именем. В будущем я также назову свою дочку в честь мамы. Я всегда буду стараться быть достойной её имени".

Дочь артистки Говхар рассказала, что мать всегда скрывала от нее свою болезнь, но хотя она и была ребенком, но чувствовала всё: "Она спрашивала меня, умрёт ли она. А я задавалась вопросом, почему мама задаёт мне такой вопрос. Я говорила ей что нет, почему она должна умирать? Она говорила, чтоб я никогда её не забывала. Я говорила, почему я должна тебя забыть, разве ты куда-то уходишь?... Она всегда все скрывала. Но я видела, как ей было больно".

Отметим, что Х.Гафарова скончалась 11 июля 2014 года.