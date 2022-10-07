https://news.day.az/showbiz/1501571.html Стало известно о состоянии здоровья онкобольной Айгюн Бейляр
Стало известно о состоянии здоровья онкобольной Айгюн Бейляр
Народная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр, страдающая онкологическим заболеванием, в ближайшие дни отправится на медицинское обследование в Турцию.
Как передает Day.Az, об этом Bizim.Media сообщил представитель певицы.
"К счастью, в настоящее время состояние Айгюн ханым хорошее, она продолжает лечение. 10 октября поедем в Турцию на обследование", - сказал он.
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