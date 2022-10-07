Стало известно о состоянии здоровья онкобольной Айгюн Бейляр

Народная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр, страдающая онкологическим заболеванием, в ближайшие дни отправится на медицинское обследование в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом Bizim.Media сообщил представитель певицы.

"К счастью, в настоящее время состояние Айгюн ханым хорошее, она продолжает лечение. 10 октября поедем в Турцию на обследование", - сказал он.