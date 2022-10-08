ДиКаприо обвинил китайцев в бесконтрольном вылове рыбы

Актер и основатель фонда Leonardo DiCaprio Foundation по защите окружающей среды Леонардо ДиКаприо заявил в Twitter, что китайцы истощили запасы в ближайших океанах, а теперь перешли на другие. ДиКаприо считает, что мировой общественности стоит "бить тревогу", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В последние два десятилетия Китай наращивал свой глубоководный рыболовный флот тысячами, что привело к истощению собственных запасов рыбы в ближайших океанах. Теперь их рыбаки отправились в другие океаны по всему миру, чтобы продолжить заниматься глубоководным промыслом", - сказал ДиКаприо.

"Эта практика вызывает тревогу из-за воздействия на местную экономику, а также коммерческой устойчивости океанических видов", - продолжил он.

При этом, по данным "ИноСМИ" со ссылкой на китайские источники, страна действительно является лидером по объему морского рыболовства. Однако большая часть вылова уходит на экспорт. Кроме того, правительство Китая ввело ряд мер, которые позволили уменьшить добычу рыбы.