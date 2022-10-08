Шакира и Жерар Пике поддержали сына во время бейсбольного матча

Колумбийская исполнительница Шакира и капитан испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике поддержали сына во время бейсбольного матча. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шакира и Жерар Пике посетили бейсбольный матч, в котором участвовал их старший сын, 9-летний Милан. Певица и футболист, расставшиеся несколько месяцев назад, заняли места на противоположных трибунах. Младший брат Милана, 7-летний Саша, поочередно сидел то с матерью, то с отцом.

На Шакире были белая футболка и джинсовая куртка, а также солнцезащитные очки и панама. Жерар Пике, в свою очередь, пришел на матч старшего сына в футболке с названием его команды.

В июне этого года Шакира ушла от капитана испанского футбольного клуба "Барселона" Жерара Пике из-за его измен. В 2010 году спортсмен снялся в клипе певицы на официальную песню Чемпионата мира по футболу "Waka Waka (This Time for Africa)", а в 2011-м они объявили о романе. Спустя два года у них родился первенец, которого они назвали Миланом, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша.