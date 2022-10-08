Киану Ривз покинул новый сериал Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо

Киану Ривз выбыл из актерского состава сериала Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Капри "Дьявол в белом городе", сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В проекте Ривз должен был сыграть главного героя - архитектора Дэниэла Бернема. По сюжету шоу, серийный убийца Генри Холмс открывает свой отель на территории Всемирной выставки 1893 года, которую возглавляет Бернем, чтобы найти там новых жертв. Для звезды "Матрицы" эта роль стала бы дебютной на телевидении.

На данный момент создатели "Дьявола в белом городе" ищут замену для актера. Причины об уходе Ривза из сериала не раскрываются. Производство "Дьявола в белом городе" началось в сентябре 2022 года, а его премьера назначена на 2024 год.