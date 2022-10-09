Ева Мендес опровергла слухи об окончании актерской карьеры

Ева Мендес отреагировала на слухи о возможном завершении карьеры, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда "Призрачного гонщика" опровергла информацию о своем намерении покинуть актерскую сферу. "Я никогда не брошу актерство. Просто в данный момент я хочу посвятить себя своим детям", - призналась Мендес.

Актриса также объяснила, чем обусловлена ее избирательность при выборе потенциальных проектов. "В последние годы мне предлагались стереотипные героини, которых мне было бы скучно играть. Я открыта к более интересным предложениям", - заявила она.

Последняя на сегодняшний день картина с участием актрисы "Как поймать монстра" вышла на экраны семь с половиной лет назад. Фильм был режиссерским дебютом супруга Мендес, актера Райана Гослинга.