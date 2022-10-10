Стал известен гонорар от совместных фильмов Джулии Робертс и Джорджа Клуни

Клуни в главных ролях собрала $60,6 млн в мировом прокате за неполные три недели после релиза. За счет этого суммарная касса всех пяти совместных картин Робертс и Клуни превысила $1 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До "Билета в рай" артисты появлялись в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" ($451,5 млн), "Двенадцать друзей Оушена" ($364,3 млн), "Финансовый монстр" ($93,9 млн) и "Признания опасного человека" ($36,9 млн).

В новой ленте Робертс и Клуни играют разведенных родителей, которые отправляются на Бали, чтобы помешать своей дочери выйти замуж за малознакомого мужчину и не дать ей совершить ту же ошибку, что сами герои допустили 25 лет назад.

Начало американского проката "Билета в рай" запланировано на 21 октября. Режиссером картины выступил Ол Паркер, известный по лентам "Представь нас вместе", "Сейчас самое время", "Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических" и "Mamma Mia! 2".