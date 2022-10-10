Том Круз станет первым актером, который снимется в фильме в открытом космосе

Американский актер Том Круз объединился с режиссером Дугом Лиманом для съемок первого фильма в космосе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The New York Post.

По предварительным данным, для съемок фильма актер отправится на ракете к Международной космической станции.

"Таков план. У нас с Томом в разработке отличный проект... Доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм", - прокомментировала проект представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

Лэнгли сообщила, что большая часть фильма будет снята на Земле, а затем главный герой отправится в космос, "чтобы спасти положение". Она добавила, что Круз станет "первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы космической станции".