Актриса "Игры престолов" Лина Хиди вышла замуж за звезду "Озарка" Марка Менчаку на частной итальянской церемонии. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди гостей на свадьбе были Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в "Игре престолов", а также ее муж Джо Джонас, Рик Эстли и Чарли Макьюэн.

Пара подтвердила свои отношения в ноябре 2020 года, несколькими месяцами ранее их видели вместе на премьере адаптации Стивена Кинга HBO "Посторонний", в которой Менчака сыграл главную роль. За два года до начала отношений с актером Хиди рассталась с Дэном Каданом, от которого родила дочь Тедди.

Первым мужем Хиди был музыкант Питера Пола Лохран, за которого она вышла замуж в 2007 году, однако шесть лет спустя брак распался. У бывших супругов есть 11-летний сын Уайли.