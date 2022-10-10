Новое заявление Шакиры о расставании с Пике

Певица Шакира опубликовала тизер новой песни и намекнула, что давно знала об изменах. Об этом она написала в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В личном блоге Шакира поделилась небольшим видеоклипом, в котором кто-то уходит, наступая на сердце. "Я ничего не говорила, но мне было больно. Я знала, что это случится", - написала артистка в посте.

В июне этого года Шакира ушла от капитана испанского футбольного клуба "Барселона" Жерара Пике из-за его измен. В 2010 году спортсмен снялся в клипе певицы на официальную песню Чемпионата мира по футболу "Waka Waka (This Time for Africa)", а в 2011-м они объявили о романе. Спустя два года у них родился первенец, которого они назвали Миланом, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша.

В сентябре Шакира снялась для обложки Elle USA и дала откровенное интервью о расставании с Жераром Пике. Певица призналась, что тяжело переживает разрыв, равно как их сыновья.