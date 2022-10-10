Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили церемонию прощания с другом-бизнесменом

В Майами прошла церемония прощания с бизнесменом Джеймсом Ховардом Райдингером, которую посетили многие звезды, в их числе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Снимками певица поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В конце августа в возрасте 63 лет из-за тромбоэмболии легочной артерии умер бизнесмен Джеймс Ховард Райдингер. Он был близким другом певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Для совместного выхода Дженнифер Лопес выбрала черное платье-макси Dior, а Бен Аффлек предпочел классический черный костюм.

Церемонию прощания также посетили Ким Кардашьян, Алиша Киз с мужем, Джейми Фокс и другие звезды.

53-летняя Лопес разорвала помолвку с Родригесом в апреле 2021 года, а уже в мае отправилась в совместный отпуск со своим экс-избранником

Аффлеком. В августе 2022 года пара поженилась. Почти сразу после расставания с певицей Дженнифер Лопес 47-летний американский бейсболист Алекс Родригес начал отношения с 25-летней фитнес-тренером Кэтрин Пэджетт.