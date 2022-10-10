В Калифорнийском университете будут изучать Ники Минаж

Калифорнийский университет в Беркли предложил своим студентам изучать курс, посвященный Минаж. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ruю

Курс под названием Nicki Minaj: The Black Barbie Femmecee & Hip Hop Feminisms был анонсирован профессором университета в Twitter. В описании курса сказано, что он будет актуален тем, кто "заинтересован в критическом осмыслении [Минаж] и [ее] продукции в контексте более широких историко-социальных структур и хип-хоп феминизма".

Студенты могут записаться на этот курс в весеннем семестре 2023 года.

Сама Ники Минаж увидела этот пост в Twitter и отметила, что "с удовольствием заглянет". Профессор в ответ на это заявил, что "личная включенность [Минаж] была бы удивительной" на занятиях.