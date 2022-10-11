Режиссер Тодд Филд покинул новый сериал Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо

Режиссер Тодд Филд ушел из съемочной команды сериала Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе "Дьявол в Белом городе". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Филд должен был стать режиссером и исполнительным продюсером проекта, но покинул свой пост. Причина ухода неизвестна. На данный момент ведутся поиски нового режиссера. Производство "Дьявола в белом городе" началось в сентябре 2022 года, а его премьера назначена на 2024 год. Сериал создается по мотивам одноименной книги американского журналиста Эрика Ларсона.