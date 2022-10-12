Дженнифер Лопес выпустила первую книгу на двух языках

Певица Дженнифер Лопес и актер Джимми Фэллон совместно написали книгу для детей под названием Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure. Об этом жена Бена Аффлека сообщила у себя в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Книга посвящена изучению испанского языка. Увлекательная книжка с картинками должна помочь юным читателям освоить базовую испанскую лексику. В одном из интервью Джимми Фэллон рассказал, что идея написания детской книги в соавторстве с певицей возникла после того, как она предложила ему поработать вместе над другими проектами помимо "Вечернего шоу" на NBC.

История о приключениях цыплят позволила им объединить два языка. Книга написана на английском языке с испанским переводом, что полезно для детей, осваивающих новый язык.