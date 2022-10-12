Marvel приостановила съемки «Блэйда»

Marvel Studios приостановила производство предстоящего фильма "Блэйд" с Махершалой Али в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Съемки проекта должны были начаться в ноябре в Атланте. Однако производство поставлено на паузу до того момента, пока не найдется новый режиссер. Студия надеется возобновить производство в начале 2023 года. После этого дата выхода была перенесена с 3 ноября 2023 года на 6 сентября 2024 года.

В конце сентября сообщалось, что Бассам Тарик покинул пост режиссера фильма "Блэйд". По словам представителей Marvel, причиной стали "постоянные изменения в нашем графике компании". Экс-режиссер проекта останется его исполнительным продюсером.