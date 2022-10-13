Дженнифер Энистон поделилась бьюти-советом, который «спасает» жизни

Американская актриса Дженнифер Энистон, известная ролью Рэйчел Грин в сериале "Друзья", раскрыла свой бьюти-лайфхак для сохранения красоты кожи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время съемок третьего сезона сериала "Утреннее шоу" 53-летняя Дженнифер Энистон сняла видео подготовки к роли. Актриса призналась, что забыла отшелушить и увлажнить кожу перед нанесением автозагара. Всеми этапами ухода ей пришлось заняться на площадке.

В ролике Дженнифер Энистон подчеркнула, что всегда перед нанесением автозагара необходимо увлажнить кожу лосьоном или кремом, чтобы избежать полосок на теле. Она также отметила, что этот совет "спасает" жизни людей и не дает им стать "леопардами".

В сентябре, между съемками в сериале "Утреннее шоу", Дженнифер Энистон купила недвижимость в Монтесито (штат Калифорния, США), где живут Меган Маркл и принц Гарри с детьми Арчи и Лилибет. Особняк 1998 года постройки занимает площадь в 4320 квадратных футов. В нем есть четыре спальни, три ванные комнаты, а окна выходят на океан и горы. У дома довольно уединенная территория с густым лесом, травянистыми лужайками и парковкой, вмещающей до 15 автомобилей.