Бренд Prada запустил первую линейку ювелирных изделий из переработанного золота

Итальянский дом моды Prada представил ювелирные украшения из 100% сертифицированного переработанного золота. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Коллекция получила название Eternal Gold и состоит из 48 изделий, которые будут впоследствии дополняться. Цены на украшения будут варьироваться от нескольких тысяч долларов до $60 тыс.

В основе коллекции лежит фирменный значок Prada - треугольник. Фигура появляется в качестве застежки на серьгах, на подвесках и чокерах, из него состоят звенья цепочки и голова змеи на браслете.

В честь запуска Prada снял рекламную кампанию, в которой приняли участие поэтесса и активистка Аманда Горман, американская актриса Майя Хоук и певица Чон Соми.