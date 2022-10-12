Джордж Мартин заявил, что «Дому дракона» нужно минимум 4 сезона

Создатель серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин поделился своими впечатлениями от приквела "Игры престолов" "Дом дракона" в личном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Писатель высоко оценил работу режиссеров, сценаристов и актерского состава. Он назвал актеров проекта "невероятными", особенно выделив Пэдди Консидайна, исполнившего роль короля Визериса. Также он объяснил, что считает оправданным использованием прыжков во времени, чтобы показать многолетнюю историю Таргариенов. Мартин считает, что все события его книги будет очень сложно уместить в один сезон из 10 серий. По его мнению, необходимо минимум четыре сезона.