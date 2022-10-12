Умерла участница «Евровидения» Анн-Кристин Нюстрем

Финская певица Анн-Кристин Нюстрем скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщает tanssiin.fi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смерть музыкантки подтвердил директор звукозаписывающей компании Poptor. Причина кончины неизвестна.

Нюстрем получила наибольшую известность после участия в международном вокальном конкурсе "Евровидение". В 1966 году она выступила в шоу с песней "Playboy". В 1973 году артистка объявила о завершении музыкальной карьеры.