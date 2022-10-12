https://news.day.az/showbiz/1502833.html Умерла участница «Евровидения» Анн-Кристин Нюстрем
Умерла участница «Евровидения» Анн-Кристин Нюстрем
Финская певица Анн-Кристин Нюстрем скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщает tanssiin.fi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Смерть музыкантки подтвердил директор звукозаписывающей компании Poptor. Причина кончины неизвестна.
Нюстрем получила наибольшую известность после участия в международном вокальном конкурсе "Евровидение". В 1966 году она выступила в шоу с песней "Playboy". В 1973 году артистка объявила о завершении музыкальной карьеры.
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