Актер Фрейзер выразил желание сняться в четвертой части «Мумии»

Актер Брендан Фрейзер заявил, что он открыт к предложениям по съемкам новой части серии фильмов "Мумия". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В то же время, он не знает, получится ли снять этот фильм. Так как такое кино, по словам Фрейзера, создать очень сложно. Кроме того, Фрейзер оценил перезапуск картины в 2017 году, где главную роль исполнил уже не он, а Том Круз.

"Ключевым ингредиентом в серии всегда было веселье, и его в картине очень не хватало. Слишком это был прямолинейный фильм ужасов. А "Мумия" должна быть аттракционом, но не хоррором. И да, я знаю, что этого трудно добиться - три раза этим занимался", - отметил актер.

Фрейзер сыграл роль Рика ОʼКоннелла в фильмах "Мумия", "Мумия возвращается" и "Мумия: Гробница императора дракона".