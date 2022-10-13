Бейонсе оказалась в центре скандала

Дизайнер корсета Нуси Куэро публично осудил певицу Бейонсе и ее команду за то, что они не оплатили его работу. Об этом он написал в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как от стилиста Бейонсе я ожидал от вас и вашей команды лучшего. Но так как вы не отвечаете на мои сообщения и письма, я полагаю, что могу заявить об этом только здесь, прежде чем урегулировать этот вопрос законно, так как вы не платите мне и моей коллеге уже три месяца", - написал Куэро.

Он также отметил, что ему не заплатили за эту съемку ни цента с момента ее проведения.

Певица Бейонсе 29 июля выпустила первую часть седьмого студийного альбома "Act 1: Renaissance", предыдущий лонгплей исполнительницы "Lemonade" вышел в 2016 году. Лонгплей открывает сингл "Break My Soul" с сэмплом из песни 1993 года "Show Me Love" исполнительницы Robin S. Трек уже занял 7-е место в рейтинге Billboard Hot 100, став двадцатым хитом Бейонсе в топ-10 чарта. Всего в новом альбоме 16 треков. Над его созданием работали также муж Бейонсе Jay-Z, Дрейк, Skrillex, The-Dream, Lucky Daye и другие.