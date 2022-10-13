Джордж Клуни и Джулия Робертс раскрыли правду о «романе» между ними

Актер Джордж Клуни и актриса Джулия Робертс ответили на вопрос журналистов об их предполагаемом романе. Об этом сообщает издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом интервью, приуроченном к выходу фильма "Билет в рай", Джордж Клуни и Джулия Робертс рассказали, почему "роман" между ними был невозможен. Как призналась актриса, они никогда не хотели перевести их дружбу на другой уровень, даже несмотря на слухи, которые ходили вокруг них несколько лет. Они действительно проводят много времени вместе, но лишь как приятели.

Романтическая комедия "Билет в рай" с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в главных ролях собрала $60,6 млн в мировом прокате за неполные три недели после релиза. За счет этого суммарная касса всех пяти совместных картин Робертс и Клуни превысила $1 млрд. До "Билета в рай" артисты появлялись в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" ($451,5 млн), "Двенадцать друзей Оушена" ($364,3 млн), "Финансовый монстр" ($93,9 млн) и "Признания опасного человека" ($36,9 млн).