Эмбер Херд вновь подала апелляцию на решение суда по делу против Джонни Деппа

Американская актриса Эмбер Херд вновь подала апелляцию на решение суда по делу о клевете против бывшего супруга Джонни Деппа. Об этом сообщает Vanity Fair, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во вторник, 11 октября, артистка подала документы для обжалования решения суда, которое было принято в мае этого года и обязало звезду "Аквамена" выплатить Деппу 10 миллионов долларов.

В апелляции было представлено 16 оснований, в которые входили "отсутствие четких и убедительных доказательств", а также отказ суда первой инстанции признать недействительными убытки, присужденные присяжными после того, как они обнаружили, что Херд и Депп клеветали друг на друга.

Помимо этого, в документах упоминается отказ судьи принять свидетельства медицинских работников и друзей семьи в качестве доказательств.

1 июня суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в распространении клеветы против Джонни Деппа. Судебное разбирательство длилось на протяжении нескольких недель.