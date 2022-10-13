Netflix установил рекорд по выпуску эпизодов шоу

Стриминговый сервис Netflix выпустил более тысячи эпизодов своих шоу за три месяца и обогнал конкурентов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на данные компании MoffettNathanson, передает Day.Az.

Отмечается, что платформа установила рекорд по количеству оригинальных эпизодов. Она в пять раз обошла показатели таких конкурентов, как Amazon Prime Video, Hulu, Disney+ и HBO Max.

В общей сложности Netflix представил 159 эксклюзивных шоу в третьем квартале этого года, побив свой предыдущий рекорд - 143 шоу в четвертом квартале 2021 года (всего около 900 эпизодов). Самыми главными хитами последних месяцев стали проекты "Монстр: История Джеффри Дамера", "Песочный человек", "Кобра Кай", "Как обустроить комнату для секса" и "Очень странные дела".