Австралийского актёра чуть не задушила змея

Звезда фильмов "Тор" и "Мстители" Крис Хемсворт взглянул в глаза смерти. Актер в своих соцсетях поделился видео, на котором видно, как змея обвила его шею.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в какой-то момент он даже сморщился от боли. Впрочем, несмотря на страх, вызванный рептилией, мужчина умудряется не терять позитивный настрой.

Фанаты уже успели увидеть в этой сцене отсылку на фильмы Marvel - словно героический бог грома сражается со своим братом, хитрым Локи.