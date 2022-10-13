https://news.day.az/showbiz/1503158.html Австралийского актёра чуть не задушила змея - ВИДЕО
Австралийского актёра чуть не задушила змея - ВИДЕО
Звезда фильмов "Тор" и "Мстители" Крис Хемсворт взглянул в глаза смерти. Актер в своих соцсетях поделился видео, на котором видно, как змея обвила его шею.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в какой-то момент он даже сморщился от боли. Впрочем, несмотря на страх, вызванный рептилией, мужчина умудряется не терять позитивный настрой.
Фанаты уже успели увидеть в этой сцене отсылку на фильмы Marvel - словно героический бог грома сражается со своим братом, хитрым Локи.
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