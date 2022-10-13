На Берлинском кинофестивале начнут награждать сериалы

Одна из самых престижных мировых премий Берлинский кинофестиваль с 2023 года начнет награждать лучшие сериалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Худрук Берлинале Карло Шатриан заявил, что эта награда говорит о ценности сериала как кинематографической формы, а также его способности отражать истории. "Эта награда - первая такого рода на кинофестивале", - подчеркнул он.

Победителя 73-го Берлинского международного кинофестиваля в номинации Berlinale Series Award определит жюри из трех человек.

Мероприятие пройдет с 16 по 26 февраля в Берлинском дворце на Потсдамской площади. В прошлом году "Золотого медведя" получил фильм "Алькаррас" каталонки Карлы Симон Пипо. Награду в коротком метре выиграла россиянка Анастасия Вебер с фильмом "Трэп".