Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка»

Компания Miramax планирует снять сериальную адаптацию по мотивам книги Герберта Осбери "Банды Нью-Йорка". Об этом сообщает издание Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мартин Скорсезе, работавший над полнометражной экранизацией, также примет участие в проекте. Он выступит в качестве исполнительного продюсера и режиссера первых двух эпизодов. Сообщается, что в центре новой адаптации будут совершенно новые персонажи. Сам сериал позиционируется как "альтернативный взгляд на книгу". Сценарий напишет Бретт Леонард, работавший над проектами "Газонокосильщик", "Горец: Источник" и "Триумф".

Фильм "Банды Нью-Йорка" вышел в 2002 году. В главных ролях - Леонардо ДиКаприо, Дэниел Дэй-Льюис, Камерон Диас.