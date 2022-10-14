Харрисон Форд присоединился к киновселенной Marvel

Американский актер Харрисон Форд примет участие в новых фильмах кинокомпании Marvel. Об этом сообщает Slash Film, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форд заменит покойного актера Уильяма Херта в роли генерала Таддеуса Росса. Режиссер Зак Снайдер сообщил, что марвеловский кинодебют звезды "Индианы Джонса" состоится в фильме "Капитан Америка: Новый мировой порядок". После он исполнит главную роль в картине "Громовержцы".

В мае кинокомпания Lucasfilm показала первый кадр из фильма "Индиана Джонс 5" с Харрисоном Фордом в главной роли. Известно, что работа над картиной длилась более 10 лет. Грядущая лента станет первым фильмом франшизы, снятым Стивеном Спилбергом, а Джеймсом Мэнголдом. В ролях - Мадс Миккельсен, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречманн и Антонио Бандерас.