Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли на красную дорожку в роли супругов

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе на показе бренда Ralph Lauren, посвященному весеннему сезону 2023 года. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед показом актеры позировали на красной дорожке. Они впервые пришли на светское мероприятие вместе с момента свадьбы, которая прошла в июле. Лопес позировала в черном платье в вертикальную полоску и широкополой шляпе. Аффлек надел классический черный костюм с шерстяным пиджаком, зауженными брюками и черную рубашку.

Помимо Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в числе звездных гостей на мероприятии были Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми, Лора Дерн, Джессика Честейн, Лили Коллинс, Коул Спраус, Джон Лендженд, Патрик Шварценеггер и другие.