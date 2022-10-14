Звезда «Аватара» Стивен Лэнг поделился впечатлениями от предстоящего фильма

Американский актер Стивен Лэнг поделился впечатлениями от предстоящего фильма "Аватар: Путь воды" в беседе с comicbook.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда "Аватара" сообщил, что уже посмотрел множество сцен из предстоящего сиквела и был очень впечатлен картиной. Он назвал вторую часть культовой ленты "прекрасным фильмом", который не похож ни на что, что он видел раньше. По словам Лэнга, у него нет сомнений в том, что картина выйдет замечательной. Он отметил, что фильм получился "очень красивым".

"Помимо того, что "Аватар 2" - великолепный визуально, это просто очень гуманистический фильм. В нем так много сердца, чувств и страсти, что я думаю, он найдет отклик в душе у очень и очень многих зрителей", - заключил актер.