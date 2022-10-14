Balenciaga выпустила необычную сумку

Balenciaga выпустила сумку, которая выглядит как пакет с картофельными чипсами, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Впервые она была представлена на Парижской неделе моды. Модный аксессуар обойдется примерно в $1,8 тыс., передает телеканал "Известия". Некоторые дизайнеры считают клатч провокационным и обвиняют бренд в коммерческой выгоде. Другие же называют новую модель сумки социальным экспериментом.