ДиКаприо станет свидетелем в суде

Актер Леонардо ДиКаприо предстанет перед судом в качестве свидетеля по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает издание E! News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В марте 2023 года Леонардо ДиКаприо вызовут в суд в качестве свидетеля по делу о многомиллионном мошенничестве, в котором подозревают бывшего участника группы The Fugees Прэса Мичела и бизнесмена Джо Лоу. В 2019 году Министерство юстиции США выдвинуло против них обвинения в сговоре и отмывании денег на федеральном уровне. В 2021-м им также вменили в вину "организацию незарегистрированной тайной кампании" с целью повлиять на администрацию Дональда Трампа, бывшего на тот момент президентом США, чтобы все тяжбы против них были прекращены.

В ходе расследования было обнаружено, что более $3,5 млрд, незаконно присвоенных Мичелом и Лоу, были потрачены на фильм "Волк с Уолл-стрит", в котором ДиКаприо сыграл главную роль. Отмечается, что актер близко общался с предполагаемыми преступниками и получил от них картину авторства художника Пабло Пикассо, которую те купили на краденные $3,2 млн. Как только это было обнаружено, картину у ДиКаприо забрали.