Виктория Бекхэм объяснила, почему свела татуировку с инициалами мужа

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и супруга футболиста Дэвида Бекхэма объяснила, почему свела татуировку с инициалами мужа. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В конце сентября поклонники семьи Бекхэм обратили внимание, что Виктория свела татуировку, посвященную Дэвиду, и заподозрили разлад в семье. Однако Виктория поспешила опровергнуть слухи о разводе: в эфире шоу Today она объяснила, что решила избавиться от наколок, поскольку они перестали ей нравиться.

"Мои татуировки были не очень аккуратными и были не такими красивыми. Это не означает ничего большего. СМИ начали строить предположения: не ушла ли я от мужа? Нет. Меня просто немного тошнило от этих татуировок. Все очень просто", - заявила она.

Дэвид и Виктория Бекхэм женаты с 1999 года. У бывшей солистки группы Spice Girls и футболиста есть четверо детей: 23-летний Бруклин, 20-летний Ромео, 17-летний Круз и 11-летняя Харпер.