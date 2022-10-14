Ники Минаж раскритиковала «Грэмми»

Рэперша Ники Минаж раскритиковала музыкальную премию "Грэмми" за то, что организаторы перенесли ее песню "Super Freaky Girl" из категории рэп в категорию поп, пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они решили поместить меня в категорию поп-музыки, чтобы у меня было больше конкурентов и меньше шансов на победу", - высказалась Минаж.

Она добавила, что композицию другой артистки Latto оставили в категории рэп, хотя у певиц один и тот же продюсер. Минаж считает, что у нее нет шансов победить в номинации "поп-исполнитель", так как ей придется конкурировать с "белыми людьми" - Адель и Гарри Стайлсом.

"Как вы думаете, что произойдет, когда они [поклонники] начнут голосовать в этих поп-категориях? Ведь там будут белые люди или откуда они там родом, им придется выбирать между Ники Минаж и Гарри Стайлсом или между Ники Минаж и Адель", - резюмировала рэперша.